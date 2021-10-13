Так зачем в Москву приезжала Виктория Нуланд?

В современной истории российско-американских отношений были три реальные попытки стать партнерами. Первая – сразу после развала СССР, когда глава МИД Андрей Козырев вел прозападную внешнюю политику. На эту доброту США ответили расширением НАТО 1999 года, когда включили в Альянс Венгрию, Чехию и Польшу. Вторая инициатива тоже исходила от России: в 2001 году, когда террористы атаковали башни-близнецы, Владимир Путин одним из первых поддержал Джорджа Буша-младшего. Этот жест американцы тоже не оценили. В 2003-м они напали на Ирак, а в следующем году присоединили к НАТО еще семь стран, включая три бывшие советские республики. Третья попытка состоялась в Женеве, когда главы МИД двух стран Сергей Лавров и Хиллари Клинтон нажимали на кнопку “Restart” в надежде перезагрузить отношения, но и здесь прогресса не последовало.

Весь этот период США наступали, а Россия отвечала, пытаясь время от времени все-таки воззвать Вашингтон к разуму и нормализовать отношения. Однако после бомбардировок Ливии, попыток поменять режимы на Ближнем Востоке и Майдана на Украине Кремль понял, что разговаривать с США больше не о чем. С середины 2010-х годов Россия перестает защищаться и переходит в контратаку. В 2014-м она воссоединяется с Крымом и начинает поддерживать русскоязычные регионы в Украине, а в следующем году вводит войска в сферу влияния США – на Ближний Восток, в Сирию. В последующие годы отношения становятся все более напряженными, но теперь жалуется не Кремль, а Белый дом. То в Африке "вагнеровцев" найдут, то обвинят во вмешательстве в выборы, то "Новичок" отыщут в Солсбери.

На сегодняшний день отношения США и России достигли самой низшей точки с конца "холодной войны". Список проблем настолько длинный, что не хватит толстой тетради, чтобы их перечислить. Но среди множества вопросов, конечно, ключевой точкой разногласия остается Украина. Решение украинской проблемы не сделает Россию и США друзьями навек, но без него никакого продвижения, тем более партнерства ожидать не стоит. Именно поэтому на днях в Москву приехала главный специалист по России и Украине в администрации Байдена. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в российских СМИ запомнилась как негативный персонаж, символ попытки Запада отколоть Украину от России. Однако реалии таковы, что украинскую тему в руководстве США курирует именно она.

Стоит отметить, что в день приезда американки зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выпустил статью в "Коммерсантъ", где сказал, что общаться с Зеленским бессмысленно, а нужно говорить с его хозяевами за океаном. Так что, какой бы неприятной ни была фигура Нуланд, с точки зрения Кремля говорить с ней, даже при отсутствии результатов, куда резоннее, чем с Киевом, ведь по мнению Москвы вопросы конфликта на Донбассе решают не в Киеве, а в Вашингтоне. Инициатива встречи Нуланд и ее коллеги Сергея Рябкова исходила от американской стороны. То есть это они едут к нам, а не мы к ним. Следовательно, разговор больше нужен Вашингтону. Почему это так?

Наверно лучшее объяснение дал политолог Федор Лукьянов. Он считает, что США опасаются эскалации на Донбассе, которая может отвлечь ресурсы и внимание Вашингтона от противостояния Китаю. Аргумент серьезный. Вспомните лето этого года. Когда возникла угроза войны на Донбассе, Байден тут же позвонил Владимиру Путину и предложил встретиться, чтобы погасить угрозу ядерной войны. С другой стороны, действительно, мы видим, что растет напряженность в Тихом океане. Американцы боятся того, что Китай вот-вот поглотит Тайвань и соседние страны. Они в спешке сколотили англосаксонский военный союз AUKUS и проводят военные учения у берегов КНР с Великобританией, Индией, Австралией и Японией.

Одним словом, посланник Байдена Виктория Нуланд приехала в Москву, чтобы прощупать настроения Кремля по Украине. Каких-то подвижек нет, и Рябков уже сказал, что "позиции сторон пока плохо стыкуются". Но зато к обострению никто не стремится. И именно поэтому Нуланд назвала переговоры "конструктивными". Весьма важно, что во время переговоров Нуланд подтвердила позицию США об особом статусе Донбасса.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Приверженность автономии Донбасса говорит о том, что Вашингтон не будет в угоду Киеву идти на конфронтацию с Россией. Тем более отказ от одного из двух основополагающих пунктов минских соглашений не нашел бы поддержку у Франции и Германии, даже если США и не входят в "Минский формат".