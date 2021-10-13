Врач-инфекционист назвал сроки существования COVID-19

Коронавирусная инфекция "останется с нами навсегда", поделился мнением врач-инфекционист Евгений Тимаков

"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавируса. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Эксперт отметил также, что время от времени могут происходить всплески заболеваний. "Как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки", - сказал он. Добвиви, что люди уже столкнулись со второй волной COVID-19 и в настоящий момент растянутая по времени третья волна.