Ильхам Алиев: мы требуем, чтобы к границам Азербайджана относились с уважением

Азербайджан принимал и будет принимать решения независимо, основываясь исключительно на национальных интересах – с таким заявлением выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Reppublica, отвечая на вопрос о росте напряженности в отношении официального Тегерана к Баку.

Президент подчеркнул, что обвинения в связях с Израилем, озвученные с иранской стороны, являются лишь предлогом. "Причина происходящего не в наших отношениях с некоторыми другими странами, потому что наша политика очень открытая, прозрачная, стабильная и, как я уже сказал, независимая. Никакая другая страна не может повлиять на решения Азербайджана и не должна стремиться к этому. Решения принимаются мною здесь, в Баку на основе национальных интересов Азербайджана. Если кто-то, пытаясь воспользоваться искусственным предлогом, обвинил Азербайджан в отношениях с другой страной, то эти попытки оказались пустыми. Это – неправильный путь и он заведет в тупик", - сказал он.

"Причина происходящего очень проста. Азербайджан хочет уважительного отношения к своим границам. После освобождения Карабаха мы вышли к своим границам с Арменией. Мы пришли к своим границам и встали там. Дорога между некоторыми городами Армении проходит через территорию Азербайджана. Мы стали замечать, что эта дорога используется для незаконной перевозки товаров в Карабах, на нашу территорию. Это неприемлемо. Мы требуем, чтобы к нашим границам относились с уважением. Мы не нарушаем границы какой-либо другой страны. Таким образом, наш месседж был очень прост – остановите это! Мы, не обнародовав это, по-дружески сказали им, чтобы они остановили это, потому что это неправильно. Мы контролируем эти дороги и видим. Обмануть, заявить, что "этого не было", невозможно", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"К сожалению, на это предупреждение не было дано адекватного ответа. Затем нам пришлось предпринять второй шаг. Мы подготовили дипломатическую ноту, пригласили посла и объявили об этом общественности, чтобы положить этому конец. Однако на самом деле это приобрело еще более худшую форму, количество грузовых автомашин, направлявшихся из Ирана в Карабах, возросло. Мы посчитали этот шаг ударом, сознательным неуважением. После этого мы приняли другие меры, являющиеся абсолютно законными, что вызвало большую сумятицу, ненужные действия в соседней стране. Были сделаны неуместные заявления, прозвучали угрозы, вблизи наших границ были проведены военные учения. Непонятно, сначала было сказано, что военные учения являются плановым мероприятием, потом было сказано, что это сделано для того, чтобы продемонстрировать нам что-то", - напомнил он.

"Никто не сможет навязать нам свою волю. Мы хотим иметь дружеские отношения со всеми странами и, в первую очередь, с соседями. Во многих случаях, говоря о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, - на самом деле все это напечатано, - я отмечал, что наш приоритет - отношения с соседними странами. С прежним правительством Ирана, с которым мы работали в течение восьми лет, нам удалось поднять наши отношения на самый высокий уровень, какой только возможен. У меня состоялось более десяти встреч с моим коллегой господином Хасаном Рухани. Все эти встречи были плодотворными. Мы подписали и реализовали многочисленные соглашения в области энергетики, транспорта, культурного развития, безопасности. По существу наши отношения превратились в символ дружбы и добрососедства", - указал Ильхам Алиев.

"Что мы сделали, когда были избраны новое правительство, новый президент Ирана? Мы направили на его инаугурацию представительную делегацию во главе с председателем парламента и заместителем премьер-министра. Они передали мой дружеский месседж непосредственно президенту Ирана. Другой месседж, я особо отметил это ранее, был таким: "Просим обратить внимание на незаконную бизнес-деятельность иранских бизнесменов в Карабахе". Мы были далеки от мысли обвинять правительство Ирана. Мы поняли, что это делают некоторые частные компании. Но мы попросили прекратить это. Что произошло в ответ – видят все. В итоге чего мы добились? Еще раз скажу, что ничего хорошего не произошло", - констатировал азербайджанский лидер.

"Поэтому мы, в первую очередь, отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли. Это полный абсурд. Это просто предлог, предназначенный для внутренней аудитории с тем, чтобы очернить Азербайджан. Каждый может поехать туда и убедиться в том, что там нет даже жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы к нам относились с таким же уважением, с каким мы относимся к другим", - призвал президент Азербайджана.

Также он отметил, что в целом Баку доволен работой российской миротворческой миссии в Карабахе. "Уже около года как закончилась война и российские миротворцы разместились в Азербайджане, в нашем Карабахском регионе. В течение этого времени, если не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная, и в целом мы довольны. Конечно, остаются определенные вопросы, ожидающие своего решения. В частности, есть вопрос иностранцев, которые должны получать разрешение у Азербайджана для поездок на наши территории, находящиеся в настоящее время в зоне ответственности российских миротворцев. Хотя число "туристов", посещающих Карабах, резко сократилось, некоторые иностранцы все еще незаконно проникают на нашу территорию, в места дислокации российских миротворцев. Этот вопрос доведен до внимания уполномоченных органов России, Министерства обороны, чтобы этому был положен конец. Этот и некоторые другие вопросы должны найти решение. Но в настоящее время мы в целом довольны их деятельностью", - сообщил Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в восстановление освобожденных районов Азербайджан вкладывает значительные инвестиции. "Принята специальная инвестиционная программа, связанная с освобожденными территориями. Сумма, предусмотренная на текущий год, составляет примерно $1,3 млрд. Инвестиции, в основном, вкладываются в инфраструктурные проекты. До конца этого года полностью завершится обеспечение электроэнергией освобожденных территорий, площадь которых равна 10 тыс кв км", - рассказал президент.

"В настоящее время мы строим автомобильные и железные дороги. Готов новый аэропорт, расположенный на освобожденных территориях, в Физули. Он уже принял первые самолеты. Мы построили его за восемь месяцев. Продолжается строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим, мы уже приступили к проектам строительства жилых зданий. Утверждены генеральные планы двух городов, и дан старт работам. То есть, мы очень активно приступили к работе, и наши планы заключаются в том, чтобы в кратчайший срок возвратить бывших вынужденных переселенцев к родным очагам", - заключил он.