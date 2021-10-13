Кубанской молочной продукции станет больше

На Тимашевском молочном комбинате на Кубани сегодня заработала новая линия переработки, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Линия, которая стала четвертой для производства детского питания и шестнадцатой для комбината, позволит расширить производство молочной продукции предприятия и будет первой площадкой для производства новинки – детского творога в мягкой упаковке. Скорость производства продукта в 6 тыс упаковок в час позволит в скором времени обеспечить им жителей Южного, Центрального, Северо-Западного регионов страны, а также Поволжье и Урал, - передает "АиФ-Юг".

Компания PepsiCo вложила в инвестпроект более $4,5 млн, расширение производства позволит увеличить закупки сырого молока, поставляемого на молкомбинат из 15 фермерских хозяйств Кубани, на 10 т в сутки.