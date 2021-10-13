Главная » Новости
Азербайджан Иран

Ревнивый житель Ставрополья ударил ножом приятеля своей супруги

Ревнивый житель Ставрополья ударил ножом приятеля своей супруги

В Ставропольском крае 53-летний мужчина нанес ножевое ранение приятелю своей супруги. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Инцидент случился в августе нынешнего года. Подозреваемый пришел к своей жене, с которой находился в ссоре, когда у нее гостил приятель. Разозлившись, мужчина схватил кухонный нож и нанес им гостю удар в живот.

Потерпевшего доставили в местную больницу. В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело, передает "Победа26".

1170 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!