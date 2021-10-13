Патриарх Кирилл выступил с заявлением по итогам встречи духовных лидеров, Азербайджана, Армении и России

Религиозное наследие обладает уникальным миротворческим потенциалом, наиболее востребованным в области межэтнических отношений, сказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по итогам встречи духовных лидеров Азербайджана, Армении и России,

Предстоятель Русской православной церкви также указал на то, что религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами.

Ранее сообщалось, что в среду в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По словам патриарха Кирилла, в армяно-азербайджанских отношениях возможен только один путь – путь мирного сосуществования и развития, однако путь этот труден и "требует духовной мудрости и прозорливости". "Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания. Сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи", - обратил внимание он.

Далее патриарх отметил, что мирное будущее начинается в настоящем – с уважения к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважения к религиозным чувствам людей иной веры, бережного сохранения памяти об усопших.

"Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан. Необходимо в будущем всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта. Призываем молодежь не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать прежде всего мира", - призвал патриарх.

Также отмечается, что религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений.

"Русская Православная Церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир", - говорится в заявлении предстоятеля Русской православной церкви.