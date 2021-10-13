В Минздраве рассказали о нагрузке на систему здравоохранения России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения работает с огромной дополнительной нагрузкой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Система здравоохранения сегодня работает с дополнительной огромной нагрузкой по количеству заболевших", - сказал глава министерства.

При этом он обратил внимание на то, что нагрузку можно снизить, если граждане будут активнее вакцинироваться. "Мы видим, что отвлечения ресурса на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией можно избегать именно путем вакцинации", - цитирует его РИА Новости.

Мурашко уточнил, что вакцинация поможет избежать летальных исходов. По его словам, несмотря на то, что идет подъем заболеваемости, нужно успеть защитить себя с помощью прививки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 238 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 861 681 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 916 086 жителей страны, умерли - 219 329.