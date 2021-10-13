Власти Дагестана объявили войну "строительной халтуре"

Дагестанских застройщиков, некачественно выполняющих свою работу, будут вносить в "черный" список недобросовестных поставщиков услуг – с таким предложением выступил врио главы Дагестана Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Руководитель Дагестана нацелил ответственных за эту деятельность усилить контроль и, помимо этого, вносить застройщиков, некачественно выполняющих свою работу, в список недобросовестных поставщиков услуг", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Меликов призвал власти республики выстроить полноценную систему строительного комплекса, при котором каждый возводимый объект будет курироваться министерством строительства и ЖКХ республики.

Строить нужно так, чтобы люди с удовольствием заселялись в новые квартиры, "а не переезжали из аварийного жилья в аварийное", - добавил Сергей Меликов.