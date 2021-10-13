В Кремле отметили роль правительства и Центробанка в борьбе с инфляцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост инфляции в стране мог быть и больше.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост мог бы быть и больше, потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков обратил внимание на то, что инфляцию удается амортизировать благодаря мерам, предпринимаемым правительством и Центральным банком. В частности, он подчеркнул, что правительство четко фиксирует тенденции по росту цен.