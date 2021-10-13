Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства страны

Новое правительство Киргизии возглавил однофамилец действующего президента, бывший вице-премьер Акылбек Жапаров – президент страны Садыр Джапаров уже подписал указ о его назначении.

Также парламент Киргизии на своем заседании единогласно 87 голосами одобрил предложенный президентом состав нового кабмина страны, передает РИА Новости.

Первым вице-премьером киргизского кабмина стал экс-глава госфиннадзора Арзыбек Кожошев, заместителями председателя кабмина - Азиз Аалиев, экс-посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев, он будет совмещать две должности.

Есть и изменения - министерство экономики и финансов разделили на два отдельных ведомства, которыми будут руководить два бывших заместителя главы расформированного ведомства Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. В стране появилось и новое министерство природных ресурсов, экологии и технадзора, которое возглавила экс-руководитель Госкомитета по экологии Динара Кутманова.

Руководители силовых ведомств - МИД, МВД и Минобороны - сохранили свои позиции, - говорится в сообщении.