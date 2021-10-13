В Казахстане закрываются стационары для больных коронавирусом

Начиная с 25 августа в Казахстане закрыли 103 стационара для лечения больных коронавирусом. По словам главы Минздрава Казахстана Алексея Цой, данное решение обусловлено улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

"В связи с улучшением эпидситуации, в регионах в период с 25 августа закрыто 103 объекта, оказывавших помощь в качестве ковидных стационаров", - написал Цой в Facebook.

В публикации уточняется, что ранее в стационарах находилось 33 465 инфекционных коек, которые при необходимости могут быть снова использованы для лечения зараженных коронавирусом пациентов.