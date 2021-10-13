В Москве проходит встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России

В Даниловом монастыре в Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха.

Как отметил в начале встречи предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), сегодняшние переговоры будут посвящены проблеме многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

"Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. "Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны - это страшная греховная страница в религиозной истории человечества", - отметил предстоятель РПЦ.

Он также акцентировал внимание на том, что в XXI веке необходимо делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое. "Пусть Бог благословить наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле - близкой, дорогой, родной для вас обоих", - цитирует патриарха Кирилла РИА Новости.

Напомним, 12 октября патриарх Кирилл провел отдельные встречи с Аллахшукюром Пашазаде и Гарегином II.