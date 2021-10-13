У Центральной Азии почти не осталось времени на решение проблем изменения климата

Без немедленных и радикальных действий изменение климата будет иметь серьезные последствия не только для экономики Центральной Азии, но и для региональной стабильности и безопасности, пишет Emerging Europe. Центральная Азия переживает целый ряд затруднений. Восстановление после пандемии Covid-19, борьба с внутренними проблемами и преодоление последствий захвата Афганистана "Талибаном"* - все это важные и неотложные проблемы, которые необходимо решать каждой из пяти стран региона.

Все усугубляются угрозой изменения климата. Согласно имеющимся климатическим данным, в Центральной Азии, как и во многих других странах мира, средние температуры неуклонно и необратимо повышаются. За последние 30 лет температура повышалась в среднем на 0,4 градуса каждое десятилетие в Таджикистане и на 0,5 градуса - в Киргизии.

По климатическим прогнозам Всемирного банка, среднегодовая температура в регионе в целом, вероятно, повысится примерно на два градуса к 2050 году. К 2085 году в Таджикистане возможно повышение температуры на целых 5,7 градусов. Одно только это повышение температуры может иметь серьезные последствия для каждой страны региона, особенно с точки зрения внутренней и региональной стабильности. Именно в этом регионе случилась одна из знаковых экологических катастроф прошлого века: Аральское море почти полностью исчезло. Чрезмерное использование водных ресурсов для выращивания риса и хлопка, двух особенно водоемких культур, широко распространенных в регионе, привело к 90-процентному сокращению объема воды в реках Сырдарья и Амударья.

Сельское хозяйство под угрозой

Наиболее явные последствия повышения температуры уже очевидны в сельскохозяйственной отрасли. Хотя в целом только 8% земель в пяти странах являются пахотными и большая часть из них находится в северном Казахстане, в каждом государстве имеется непропорциональный сегмент населения, занятого в сельском хозяйстве. В среднем около четверти рабочей силы Центральной Азии занято в сельском хозяйстве - от 44,7% в Таджикистане до 14,9% в Казахстане. Повышение температуры вызовет более частые засухи, которые лишат миллионы людей в сельскохозяйственном секторе средств к существованию и будут способствовать миграции из сельских районов в города.

Около 80% всех пахотных земель в Центральной Азии используется либо для выращивания хлопка для экспортного рынка, либо для производства кормов для скота, являющегося опорой сельской экономики в регионе. Для выращивания съедобных культур уже мало места. Согласно прогнозу Всемирного банка, из-за изменения климата урожайность снизится на 30%. В 2017 году около 4,7 млн человек в Центральной Азии страдали из-за проблем продовольственной безопасности, причем самый высокий процент был отмечен в Узбекистане и Таджикистане. К сожалению, ожидается, что в ближайшие годы это число только возрастет.

По словам Алексея Василюка, эксперта по окружающей среде Украинской группы охраны природы, еще одна проблема, вызванная изменением климата, которая будет оказывать влияние на продовольственную безопасность, засоление почвы: ”С повышением температуры воды становится меньше из-за испарения. Вода, используемая для орошения в Центральной Азии при испарении оставляет засоленную почву, что плохо сказывается на продуктивности сельского хозяйства”. Согласно статистике Всемирного банка, засоление уже затронуло 60% орошаемых земель в Центральной Азии. В Узбекистане, где одна из самых обширных ирригационных систем, более половины орошаемых земель стали засоленными.

Ледники в опасности

Не только испарение угрожает и без того истощенным запасам воды в регионе. Многочисленные горные хребты обеспечивают поступление воды с ледников, однако они тоже подвержены риску. Только в Таджикистане насчитывается 8492 ледника, 20% из которых уже значительно уменьшились в размерах. Ежегодный рост температуры особенно серьезное влияние оказывает в зимние месяцы, что губительно для ледников. К 2050 году до 30% ледников региона могут полностью исчезнуть. Таяние ледников уже вызывает экологические катастрофы. В 2015 году, например, наводнения и оползни затронули большую часть Таджикистана и Киргизии.

Одним из основных последствий климатических изменений для будущего Центральной Азии станет миграция. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году более 2,4 млн человек, примерно 3,5% от общей численности населения, будут вынуждены мигрировать. Ожидается, что большая часть из них переедет за границу, в основном в Россию, в соответствии с тенденциями последних десятилетий. По мнению Хамзы Шарифзоды, консультанта Всемирного банка, такая тенденция может повлиять на внутреннюю стабильность указанных стран: ”Бедность сама по себе не является основной причиной обращения жителей Центральной Азии к радикальным группировкам, таким как Исламское государство, например, но нам известно, что большинство центральноазиатских боевиков были завербованы в России. Находясь далеко от своих сообществ и семей, трудовые мигранты становятся легкой мишенью для вербовки”.

Кроме того, вероятность возникновения международных водных конфликтов также возрастет. В этом году между Киргизией и Таджикистаном уже произошла серия столкновений из-за спора по поводу контроля над водохранилищем на границе между Киргизией и таджикским анклавом на территории Киргизии.

Без существенных действий все эти проблемы могут стать критическими в любой момент. Правительствам в регионе необходимо создать совместные механизмы для решения угрожающих им экологических проблем и предотвращения конфликтов подобно тому, который произошел в начале года.

Помимо этого, каждой стране и ее союзникам необходимо инвестировать в укрепление местного потенциала по реагированию на стихийные бедствия, частота которых будет увеличиваться. За десятилетие с 2010 по 2020 год по всей Центральной Азии произошло более 40 стихийных бедствий, в результате которых погибли сотни человек и было перемещено около 300 000 человек. В 2015 году самолетам ВВС России пришлось доставить четыре тонны гуманитарной помощи людям, пострадавшим от масштабного наводнения в Таджикистане, что свидетельствует о неготовности местных жителей к подобным ситуациям. Поскольку изменение климата становится все более серьезной проблемой, у стран Центральной Азии всё меньше времени, чтобы должным образом подготовиться к надвигающейся беде.

*"Талибан" – движение запрещено в РФ