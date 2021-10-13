Росприроднадзор проверит все морские терминалы Юга России

В России стартовали проверки операторов морских терминалов на юге России, которые проводят специалисты Росприроднадзора, - сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы подготовили рамочное распоряжение, разослали методические указания своим территориальным управлениям и формируем сводные группы для проверки объектов, которые будут проверяться не только территориальным управлением, но и сводным инспекторским составом", - рассказала Радионова, передает "Интерфакс".

Проверка началась с южных портов и продлится в течение года – она коснется не только самих портов, но и отдельных объектов и особо значимых мест. Также было бы целесообразно рассмотреть внедрение такого механизма, как единый экологический оператор на территории всего порта, - добавила глава надзорного ведомства.

Напомним, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору проинспектировать 86 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды, в том числе – по готовности к ликвидации аварийных разливов нефти.