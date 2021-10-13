В Киеве проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили

У здания посольства Грузии в Киеве началась мирная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По данным телеканала "Украина 24", в акции принимают участие около 50 человек. Они держат флаги Украины и Грузии и плакаты с призывами освободить Саакашвили. Активисты также намерены передать обращение к грузинскому правительству с просьбой отпустить экс-главу государства из-под стражи.

На месте акции дежурят сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.