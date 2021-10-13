МВФ: глобального роста не будет

Международный валютный фонд заявил, что постоянные сбои в цепочке поставок и инфляционное давление сдерживают восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, снижая перспективы роста крупных промышленных держав, сообщает Reuters. В докладе о перспективах развития мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз глобального роста на 2021 год до 5,9% с июльских 6%.

Прогноз роста мировой экономики на 2022 год остался неизменным - 4,9%. ”За скромным изменением скрывается значительное понижение рейтинга ряда стран”, - говорится в докладе МВФ. Ухудшение динамики пандемии омрачило перспективы развивающихся стран с низкими доходами, в то время как богатые страны сталкиваются с перебоями в поставках. По прогнозам МВФ, повышенная инфляция снизится до уровня, предшествующего пандемии, в 2022 году.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат сообщила, что глобальный кредитор все больше обеспокоен устойчивой инфляцией: ”Центральные банки должны быть готовы действовать быстро, если риски роста инфляционных ожиданий станут более существенными по мере постепенного восстановления”. Гопинат отметила, что управляющим органам необходимо быть ”особенно бдительными” в отношении признаков распространения инфляции заработной платы из определенных секторов и следить за тем, способствует ли рост цен на жилье ослаблению инфляционных ожиданий. Она также предостерегла от сравнений со ”стагфляцией” 1970-х годов, отметив, что основной спрос был высоким, а проблемы были в основном на стороне предложения.

Глобальное производство столкнулась с несоответствием спроса и предложения и нехваткой ключевых компонентов, в частности полупроводников, порты перегружены, грузовых контейнеров не хватает, как и рабочей силы, поскольку глобальные цепочки поставок, оптимизированные для повышения эффективности, остаются не отлаженными после прошлогодних остановок в связи с пандемией.

Замедление роста

МВФ снизил свой прогноз роста для США на 2021 год на целый процентный пункт до 6% с 7% в июле. До этого считалось, что экономика восстанавливается самыми быстрыми темпами с 1984 года. В МВФ считают, что рост США может еще больше замедлиться, поскольку глубоко расколотый Конгресс США, скорее всего, одобрит предложенные президентом Джо Байденом расходы на инфраструктуру и социальные нужды на сумму $4 трлн в течение десятилетия. Законодатели сейчас пытаются достичь консенсуса по меньшему пакету, и МВФ заявил, что значительное сокращение снизит перспективы роста для Соединенных Штатов и их торговых партнеров.

Отчет, опубликованный накануне осенних встреч МВФ и Всемирного банка, также снизил прогнозы роста для других промышленно развитых стран. Темпы роста в Германии были снижены на полпроцента по сравнению с июльским прогнозом до 3,1%, в то время как в Японии рост был пересмотрен на 0,4 пункта до 2,4%.

Прогноз МВФ относительно экономического роста Великобритании в этом году был снижен всего на 0,2 пункта до 6,8%. В результате, страна показывает самые быстрые темпы восстановления среди экономик G7.

Прогноз роста Китая на 2021 год был снижен на 0,1 пункта до 8,0% из-за более быстрого, чем ожидалось, сокращения государственных инвестиционных расходов. Прогноз Индии остался без изменений на уровне 9,5%, но перспективы в других развивающихся странах Азии ухудшились из-за обострения пандемии.

МВФ снизил прогноз на 1,4 пункта для группы АСЕАН-5, куда входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд.

В некоторых странах-экспортерах сырьевых товаров, таких как Нигерия и Саудовская Аравия, наблюдается небольшое повышение темпов роста из-за более высоких цен на нефть и сырьевые товары.

Разрыв в темпах вакцинации

В отчете также содержится предупреждение об опасном расхождении в экономических перспективах, вызванном "большим разрывом в вакцинации” в странах с низкими доходами, где 96% населения не вакцинировано. У них более низкие темпы роста в течение более длительных периодов времени, большая бедность и мало перспектив снижения инфляционных ожиданий. По оценкам, в 2021 году в условиях крайней нищеты окажутся от 65 до 75 млн человек, говорится в отчете. Странам с низким уровнем дохода, в основном в Африке, потребовалось около $250 млрд дополнительных расходов на борьбу с COVID-19 и возвращение на путь роста, который фиксировался до пандемии. Прогнозируется, что совокупный объем производства в этих странах в следующем году будет на 6,7% ниже допандемического уровня. Между тем, по данным МВФ, в странах с развитой экономикой к 2022 году объем производства будет почти на 1% выше допандемического уровня.