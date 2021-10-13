Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Азербайджане открываются курсы армянского языка

В Азербайджане открываются курсы армянского языка

Председатель общественного объединения "Возвращение в Карабах, депутат Турал Гянджалиев сообщил о том, что в Азербайджане начнется преподавание армянского языка.

"Для повторной интеграции граждан Азербайджана армянского происхождения в азербайджанское общество мы организуем курсы армянского языка. Мы изучаем армянский язык, говорим на армянском языке, обучаем армянскому языку", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

1140 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!