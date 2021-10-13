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Онищенко предостерег от празднования Дня народного единства

Онищенко предостерег от празднования Дня народного единства

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил о том, что поездки и застолья на ноябрьских праздниках в условиях пандемии крайне нежелательны.

"Я буду молить бога, чтобы была плохая погода. Чтобы люди были вынуждены сидеть дома и не ходить по гостям, мероприятиям и городу", - сказал он, отметив, что его опасения связаны с эпидемиологической ситуацией.

"Ситуация у нас сегодня такая, что мы прививаться не хотим, не хотим ничего делать ради своего здоровья", - приводит слова Онищенко  "Лента.ру".

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Вестник Кавказа

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