Синоптик центра "Фобос" рассказала о погоде на выходные в столичном регионе

К выходным в столичный регион придет похолодание – в регионе установится неустойчивая ветреная погода с небольшими дождями, - сообщила специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Погода будет сырой и ветреной - впрочем, она вполне укладывается в рамки климата и вполне соответствует середине осени", - рассказала специалист, передает РИА Новости.

Ночью температура воздуха в выходные будет опускаться до 0-5 градусов, поскольку в регион начнут поступать воздушные массы северных районов Атлантики, а в ночь с субботы на воскресенье по области возможны даже слабые заморозки до минус 2 градусов.

Прохладно будет и в дневные часы - от 5 до 10 градусов, и это – с небольшими дождями, их будет немного, но будет преобладать достаточно плотный западный, юго-западный ветер.

А вот предстоящей ночью в Москве и области ожидается очень теплая погода - от 6 до 8 тепла, но уже завтра днем воздух прогреется не выше 8-10 градусов из-за дождей, - добавила синоптик.