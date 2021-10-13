Турция решила дать решающий бой РПК в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция сама должна решать проблемы с террористами в Сирии.

Он отметил, что Россия и США не выполнили свои обязательства по зачистке севера Сирии от курдских вооруженных формирований.

"В последнее время мы видим усиление атак со стороны Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 км. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 км. Но они не сдержали свои слова", - поведал Чавушоглу.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в этой ситуации Турции необходимо самой решать свои проблемы. "Мы сделаем все, чтобы ради своей безопасности очистить этот район от террористов", - цитирует его РИА Новости.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о "переполненной чаше терпения" Турции из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телеобращения к нации, что чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии. "Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", - сказал турецкий лидер.