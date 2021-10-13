Словесный конфликт в Кисловодске обернулся смертью для одного из участников

В Кисловодске 30-летний мужчина в ходе конфликта с прохожими зарезал одного из них. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Было установлено, что 7 октября на одной из городских улиц между двумя прохожими молодыми людьми и мужчиной, который находился в компании своих друзей и распивал спиртные напитки, произошел словесный конфликт.

В ходе перепалки последний нанес своим оппонентам удары ножом в живот. Один из парней погиб в больнице, второй пострадавший в настоящее время находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он находится под стражей, передает "Победа26".