Словесный конфликт в Кисловодске обернулся смертью для одного из участников
В Кисловодске 30-летний мужчина в ходе конфликта с прохожими зарезал одного из них. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Было установлено, что 7 октября на одной из городских улиц между двумя прохожими молодыми людьми и мужчиной, который находился в компании своих друзей и распивал спиртные напитки, произошел словесный конфликт.
В ходе перепалки последний нанес своим оппонентам удары ножом в живот. Один из парней погиб в больнице, второй пострадавший в настоящее время находится в реанимации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он находится под стражей, передает "Победа26".
Вестник Кавказа
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