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Астраханскую область накроет пыльная буря

Астраханскую область накроет пыльная буря

В среду в Астраханской области прогнозируется пыльная буря.

"Возможна пыльная буря, обусловленная ветром восточного, юго-восточного направлений порывами до 18 м/с. В атмосферном воздухе могут быть частицы пыли и продуктов горения, образовавшихся в результате загорания тростниковой растительности в Казахстане", - предупредили в главном управлении МЧС по региону.

Жителям и гостям области рекомендовано обходить шаткие строения, избегать деревьев, мостов и линий электропередач, не прятаться от ветра около стен домов.

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