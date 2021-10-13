В Ингушетии заработает круглогодичная ярмарка

Власти Ингушетии планируют внедрить в республике ряд новых инвестиционных проектов, в числе которых - создание круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки продукции местных производителей.

"На базе проекта "Русские ярмарки" в республике будет создана круглогодичная сельскохозяйственная и промышленная ярмарка с элементами павильонов и площадок для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Торговые места на ней будут предоставляться в аренду", - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на сайт республиканского правительства.

Ингушетия накопила 40 инвестиционных проектов, которые будут выносить на рассмотрение совета по мере набора ими необходимых документов, - говорится в сообщении.