Лавров призвал заблокировать каналы поставки военной продукции террористам в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, что необходимо блокировать каналы поставок военной продукции террористам в Афганистане.

Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей деградации гуманитарной обстановки в этой стране, которая ведет к увеличению миграционного потока в страны Центральной Азии. "Разделяем опасения, что под видом беженцев через южные рубежи могут проникать террористические и иные радикальные элементы. Необходимо оперативно перекрыть им каналы подпитки любыми видами военной продукции", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, оптимально было бы проводить такой анализ по линии существующих между странами коллегиальных региональных механизмов. "Необходимо также стремиться к сопряжению этих инициатив с имеющимися у нас в соответствующих областях программами, которые реализуются по линии СНГ", - поведал Лавров.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.