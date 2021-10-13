Узбекистан выделит 400 видеокамер на 11 тыс избирательных участков

Выборы президента Узбекистана пройдут с видеонаблюдением лишь на 207 избирательных участках, пишет Podrobno.uz.

В рамках подготовки к выборам, назначенным на 24 октября, ведется установка двух видеокамер на одном из образцовых избирательных участков каждого района и города. "Если говорить в цифрах, то всего планируется установить 414 камер наблюдения в 207 районах и городах. Это на 147% больше, чем в 2019 году", – пояснил заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кочкаров.

Всего в Узбекистане всего будут действовать порядка 10 800 избирательных участков.