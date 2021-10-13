У России будет "Спутник V" в виде спрея

В России стартует вторая фаза испытаний назального спрея – антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - одобрение на ее проведение дал Минздрав России.

По данным госреестра разрешенных клинических исследований, разрешение на проведение второй фазы испытаний препарата было выдано накануне, в них примут участие 500 взрослых добровольцев. Закончатся испытания, которые пройдут в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге, 31 декабря 2023 года, - передает "Интерфакс".

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, а применять его планируется для профилактики заболевания у детей, - сообщил ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.