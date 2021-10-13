МИД Украины работает над возвращением Саакашвили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, это может быть не только экстрадиция.

"Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию", - сказал глава ведомства в ходе брифинга, уточнив, что в настоящее время украинская сторона изучает юридические моменты, ведется поиск оптимального алгоритма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.