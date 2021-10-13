Отказаться от мяса ради экологии не готовы 85% россиян

Опрос ВЦИОМ показал, насколько россияне готовы отказаться от различных неэкологичных товаров.

Выяснилось, что проще всего россияне готовы расстаться с лампами накаливания - 54% уже не используют их, еще 21% выразили готовность отказаться от них. Также опрошенные согласны не использовать животный мех - 53% уже отказались, 26% готовы на этот шаг. От пластиковой посуды уже отказались 42% россиян, готовы отказаться - 41%.

Есть товары, с которыми граждане не намерены расставаться, в первую очередь это мясо - отказаться от него не готовы 85% опрошенных. Также 71% россиян не приемлет отказ от бумаги, а 70% респондентов не готовы отказываться от батареек.

"Более половины россиян (55%) чаще учитывают экологичность товаров при покупке (по 58% среди 25-34-летних и 45-59-летних), 40% чаще не придают этому значения (59% 18-24-летних). Две трети россиян (64%) предпочтут более дорогой товар более дешевому, если дорогой товар будет более безопасным для окружающей среды (68% среди 25-34-летних)", - добавили в пресс-службе ВЦИОМ.