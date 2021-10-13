Снова рекорд: в России за сутки умерли 984 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 28,7 тыс случаев коронавируса, умерли за сутки 984 пациента - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 28 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 493 (8,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 410, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898. В Крыму новых случаев 544 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 373, в Краснодарском крае - 238, в Дагестане - 123, в Кабардино-Балкарии - 96, в Северной Осетии - 77, в Чечне - 75, в Ингушетии - 69, в Карачаево-Черкесии - 61, в Адыгее - 56.

Суточный прирост составил 0,37%, общее число инфицированных в России достигло 7 861 681 человека.

Выписан за сутки 21 801 пациент, за весь период - 6 916 086 человек.

Умерли за сутки 984 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 219 329 человек.