Донской старшеклассник "закрыл" все школы Каменского района – источник

Накануне ученик девятого класса одной из школ Каменского района Ростовской области распространил в сети информацию о терактах, которые якобы сегодня планируются в школах региона, - сообщил информированный источник.

"Девятиклассник в соцсетях распространил аудиозапись, в которой говорил, что студенты одного из техникумов района собираются напасть на школы. Родителям сказали детей в среду в школы не приводить. Все учебные заведения сегодня не работают", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Власти приняли решение не открывать учебные заведения в муниципалитете, старшеклассника-"террориста" доставили в отдел полиции, с ним проводят с ним беседу, чтобы выяснить причину распространения им такой информации, - говорится в сообщении.