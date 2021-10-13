Автопарк "скорой помощи" Азербайджана пополнят новые автомобили

Власти Азербайджана планируют пополнить автопарк "скорой помощи" страны новыми автомобилями – они дополнят партию техники, доставленную в страну годом ранее. Тендер на закупку новой техники, стоимость которой превышает $3 млн, объявило государственное агентство обязательного медицинского страхования, - сообщает Sputnik Азербайджан.

В последний раз система здравоохранения Азербайджана обзавелась новыми реанимобилями в сентябре 2020 года. Автопарк "неотложек" пополнился реанимобилями и обычными каретами скорой помощи, собранными в Турции на базе Mercedes Sprinter 416, а также Ford Transit, а с комплектацией автомобилей лично ознакомились глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Напомним, уровень оснащенности в салонах этих машин позволяет пациентам получать всю необходимую первую, неотложную и экстренную медицинскую помощь и реанимацию на пути следования в медицинское учреждение.