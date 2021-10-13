Россиянам рекомендовали не спешить с покупкой билетов в открывающийся Таиланд

Таиланд открывается для туристов, однако россиянам не стоит спешить с покупкой авиабилетов из-за отсутствия прямого авиасообщения, предупредили в АТОР.

"Мы бы рекомендовали крайне взвешенно подходить к покупке билетов на неоткрытых направлениях. Прямого авиасообщения (с Таиландом), разрешенного Оперштабом, на данный момент нет. Вероятность открытия к 4 ноября просчитать невозможно", - рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Туристические провинции Таиланда станут доступными полностью вакцинированным туристам с 1 ноября. «Аэрофлот» уже начал продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Таиланд на 4 ноября.