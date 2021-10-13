Опубликована статистика переносимости COVID-19 пожилыми людьми

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве представил статистику заболеваемости коронавирусом среди лиц старше 60 лет.

Так, в соответствии с опубликованной информацией, половина заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения, коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно и состояние может стремительно ухудшиться за несколько дней.

"50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно", - говорится в сообщении. Также исследователи акцентировали внимание на том, что вероятность тяжелого течения заболевания у пожилых людей в 5,5 раза выше. "У 75-летних – уже в семь раз выше, а у людей старше 80 лет – в девять", - сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что около 86% от общего числа умерших от коронавируса в Москве составляют люди старше 60 лет.