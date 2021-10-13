В Сунженском районе Ингушетии погиб беспечный электрик

В Сунженском районе Ингушетии погиб электромонтер, пренебрегший соблюдением правил техники безопасности при высотных работах по ремонту распределительных сетей, - сообщил информированный источник.

"Бригада энергетиков производила ремонт выносного разъединителя. 29-летний электромонтер поднялся на высоту без использования страховочной и удерживающей системы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Работник перешел из корзины вышки на опору линии электропередачи и не удержался на высоте, рухнув на землю. Прибывшие на место ЧП медики не смогли помочь пострадавшему, констатировав его смерть.

Информацию агентству подтвердили в пресс-службе республиканского МВД, добавив: следственные органы Ингушетии уже проводят проверку по факту гибели специалиста.