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Беларусь начинает производство вакцины "Спутник V" по полному циклу

Беларусь начинает производство вакцины &quot;Спутник V&quot; по полному циклу

Беларусь к концу года запустит полный цикл производства российской вакцины "Спутник V", сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, в приоритете здесь не объем, а качеств выпускаемой вакцины. "Главным является производство качественной вакцины, которая будет "повторять в полной мере существующую вакцину", - сказал он перед заседанием Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.

Также он отметил, что для производства полного цикла вакцины "Спутник V" не сложно будет локализовать вакцину "Спутник Лайт", которую в настоящее время страна закупает.

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Вестник Кавказа

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