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В Азербайджане выпустили золотые монеты "Жемчужины Карабаха"

В Азербайджане выпустили золотые монеты &quot;Жемчужины Карабаха&quot;

Компания AzerGold выпустила серию золотых монет, посвященную победе в Отечественной войне Азербайджана.

Коллекция "Жемчужины Карабаха" включает золотые монеты в соответствующих дизайнах весом в 5, 10 и 20 грамм. На памятных монетах изображено древнее архитектурное наследие и исторические памятники Карабаха, а также виды Шуши.

Монеты из коллекции уже поступили в продажу, приобрести их можно на сайте www.azergold.gift, а также в отделении AzerGold на проспект Бюльбюля, 3.

Впервые компания выпустила коллекции золотых и серебряных монет из местного сырья с пометкой Made in Azerbaijan в 2018 году.

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Вестник Кавказа

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