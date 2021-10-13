В Азербайджане выпустили золотые монеты "Жемчужины Карабаха"
Компания AzerGold выпустила серию золотых монет, посвященную победе в Отечественной войне Азербайджана.
Коллекция "Жемчужины Карабаха" включает золотые монеты в соответствующих дизайнах весом в 5, 10 и 20 грамм. На памятных монетах изображено древнее архитектурное наследие и исторические памятники Карабаха, а также виды Шуши.
Монеты из коллекции уже поступили в продажу, приобрести их можно на сайте www.azergold.gift, а также в отделении AzerGold на проспект Бюльбюля, 3.
Впервые компания выпустила коллекции золотых и серебряных монет из местного сырья с пометкой Made in Azerbaijan в 2018 году.
Вестник Кавказа
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