Глава Симферопольского района Крыма покидает пост

Сегодня стало известно, что в отставку подал глава администрации Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов, - сообщил советник губернатора Крыма Олег Крючков.

Временно исполнять обязанности главы администрации района будет замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, - передает "АиФ-Крым".

Глава района, проработавший в этой должности два года, написал заявление по собственному желанию, - говорится в сообщении.