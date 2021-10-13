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Глава Симферопольского района Крыма покидает пост

Глава Симферопольского района Крыма покидает пост

Сегодня стало известно, что в отставку подал глава администрации Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов, - сообщил советник губернатора Крыма Олег Крючков.

Временно исполнять обязанности главы администрации района будет замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, - передает "АиФ-Крым".

Глава района, проработавший в этой должности два года, написал заявление по собственному желанию, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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