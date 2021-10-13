Власти Крыма не планируют локдауна

В Крыму с начала октября фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом, ежедневно обновляются максимальные значения, при этом в регионе пока не планируют вводить жестких ограничений или локдауна.

Напомним, накануне в республике выявили 544 случая заболевания коронавирусом.

"На сегодняшний день решения по введению QR-кодов мы не принимаем, так же как и дистанционный режим для школьников. Также мы не рассматриваем введение локдауна", - заявила в ходе брифинга вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

Она отметила, что региональный Роспотребнадзор также не настаивает на переводе школьника на дистанционное обучение.