Власти Крыма не планируют локдауна
В Крыму с начала октября фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом, ежедневно обновляются максимальные значения, при этом в регионе пока не планируют вводить жестких ограничений или локдауна.
Напомним, накануне в республике выявили 544 случая заболевания коронавирусом.
"На сегодняшний день решения по введению QR-кодов мы не принимаем, так же как и дистанционный режим для школьников. Также мы не рассматриваем введение локдауна", - заявила в ходе брифинга вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
Она отметила, что региональный Роспотребнадзор также не настаивает на переводе школьника на дистанционное обучение.
Вестник Кавказа
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