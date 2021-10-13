Тегеран предложил Баку вернуться от конфронтации к диалогу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между странами и отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует достигнутому уровню сотрудничества. Министры подчеркнули, что все разногласия должны решаться в переговорном порядке.

Также главы ведомств указали на важность сохранения принципа уважения территориальной целостности и суверенитета стран. Далее министры пришли к соглашению обсудить вопросы, связанные с транзитом через территорию Азербайджана, путем прямых контактов между соответствующими государственными органами. Кроме того, были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес.

В свою очередь пресс-служба МИД Ирана, освещая характер переговоров, также делает акцент на том, что одной из ключевых, затронутых министрами тем, является необходимость взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности стран.

"Тегеран и Баку связывают давние отношения. Обе страны должны решать возможные разногласия за столом переговоров и развивать двустороннее сотрудничество ", - подчеркнул в ходе разговора с коллегой Абдоллахиян.