Нефтяные цены стали сдавать позиции

Цены на нефть сегодня утром показывают отрицательную динамику - Brent пока держится вблизи трехлетнего максимума, однако и стоимость начинает снижаться.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $83,34 за баррель, потеряв $0,08 (0,1%) от цены на закрытие предыдущей сессии. Падает и цена фьючерсов на WTI - на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:10 мск она составила $80,53 за баррель, что на $0,11 (0,14%) меньше итогового значения предыдущей сессии, - передает "Интерфакс".

Эксперты полагают, что высокие цены на газ и уголь все же удержат спрос нефть.