Сотрудники ГИБДД расширят возможности отлова нарушителей

Мэрия Москвы направит 180 млн рублей на разработку нового софта для действующей системы "Перехват". После установки программного обеспечения сотрудники ГИБДД смогут отслеживать отслеживать нарушения, которых, из-за ряда особенностей законодательства автовладельцам сегодня удается избежать. В частности, это относится к находящимся в розыске автомобилям, автомобилям, незарегистрированные в ГИБДД, а также снятым с учета и зарегистрированные на несовершеннолетних или умерших граждан.

Стало известно, камеры смогут активнее использовать возможности нейросети и распознавать автомобили с частично закрытыми номерными знаками. Кроме того, благодаря мобильному приложению инспекторы совместно с приставами смогут отслеживать и останавливать автомобили злостных должников.