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В Грузии выявили более 4,8 тыс случаев коронавируса

В Грузии выявили более 4,8 тыс случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 4 837 жителей Грузии.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло на 13 октября 645 195 человек.

За сутки выписаны 1 586 человек, с начала пандемии - 605 581. Умерли за сутки 26 пациентов, за все время - 9 332.

Показатель инфицирования за сутки составил 9,79%, за последние 14 дней - 6,95%.

В карантине в Грузии находится 61 человек, в стационарах наблюдаются 4 766, в ковид-гостиницах остаются 803.

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Вестник Кавказа

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