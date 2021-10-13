44 дня Отечественной войны Азербайджана: день семнадцатый, 13 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В семнадцатый день войны, 13 октября, ВС Армении всю ночь продолжали артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Азербайджана, а также заново оккупировать освобожденные от них земли в направлении Гадрута и сел Талыш и Суговушан. С начала войны под обстрелами армянских войск погибли 42 мирных жителя Азербайджана, еще 206 были ранены, были разрушены 37 школ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели в Москве переговоры с главой МИД Армении. Патриарх Кирилл призвал Баку и Ереван продлить перемирие и провести мирные переговоры. Международный Комитет Красного Креста также выразил надежду на соблюдение перемирия, позднее о том же самом сказал глава Госдепартамента США.

Посол Швейцарии в Азербайджане засвидетельствовала факт теракта в Гяндже, в котором погибли десять человек, причем трое детей потеряли обоих родителей. О теракте в Гяндже рассказали на BBC. В Турции подчеркнули, что теракт в Гяндже - это преступление против человечности.

При этом Минская группа ОБСЕ после переговоров с главой МИД Армении ограничилась лишь призывом к соблюдению перемирия, не затронув тему удара ВС Армении ракетами средней дальности по удаленному на 60 км от фронта азербайджанском городу Гянджа. Всемирный совет церквей также призвал к прекращению боевых действий. В Хьюстоне прошла акция "Карабах - это Азербайджан!".

В ВОЗ обратили внимание, что боевые действия в оккупационной зоне способствуют распространению коронавируса.

После 19:00 были опубликованы первые видеодокументы о состоянии освобожденного поселка Гадрут. Бакинские армяне призвали Ереван вывести войска из Азербайджана.

Таким образом, в семнадцатый день войны освободительная азербайджанская армия продолжила подготовку к штурму Физули и выходу к Худаферинскому водохранилищу для дальнейшего продвижения к южному участку границы с Арменией. На дипломатическом уровне посредники не стали реагировать на устроенный Арменией теракт в Гяндже и лишь призвали к соблюдению перемирия, не планируя как-либо привлекать к ответственности Ереван за нарушения режима прекращения огня.