Вместе с теплом на Кубань вернулись грозы

На Кубани сегодня будет тепло, но сыро – по региону ожидаются дожди с грозами, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе установится переменная облачность, в отдельных районах туманы, ветер южный, 6-11 м/с, порывами до 15-18 м/с. Воздух в юго-восточных предгорных районах края прогреется до 21-26тепла, - передает "АиФ-Юг".

В горах будет прохладнее – лишь 15-20 со знаком плюс, переменная облачность, а во второй половине дня местами - кратковременный дождь с грозой.

На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный с переходом на юго-западный ветер – его скорость составит 6-11 м/с, порывами до 14 м/с, а воздух прогреется до 18-23 тепла.

В Краснодаре преимущественно будет без осадков, будет дуть южный ветер, его скорость составит 6-11 м/с, а термометры покажут 21-23 тепла.

Синоптики заверяют, что солнечная погода продержится в Краснодарском крае до конца недели.