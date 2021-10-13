Главная » Новости
Азербайджан Иран

Торнике Шенгелия стал рекордсменов в личной результативности в матче Евролиги

Торнике Шенгелия стал рекордсменов в личной результативности в матче Евролиги

Капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия поставил личный рекорд результативности в матче Евролиги, в котором "армейцы" обыграли питерский "Зенит" 77:67.

Он провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка, а также записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи. В результате Шенгелия был признан MVP матча. Кроме того, велика вероятность того, что он окажется наиболее ценным игроком всего третьего тура Евролиги.

1280 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!