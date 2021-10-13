Торнике Шенгелия стал рекордсменов в личной результативности в матче Евролиги

Капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия поставил личный рекорд результативности в матче Евролиги, в котором "армейцы" обыграли питерский "Зенит" 77:67.

Он провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка, а также записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи. В результате Шенгелия был признан MVP матча. Кроме того, велика вероятность того, что он окажется наиболее ценным игроком всего третьего тура Евролиги.