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Россия и ЕС сделали еще один шаг на пути признания сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС сделали еще один шаг на пути признания сертификатов о вакцинации

Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-службе Минздрава России, уточняя, что также будет проведена серия консультаций для согласования основных параметров по признанию документов.

"Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и ЕС. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, что в сентябре российской ведомство направляло в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи.

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Вестник Кавказа

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