Коронавирус добрался до столичных школьников

Коронавирус в Москве стремительно молодеет – только за последний месяц количество заболевших им учеников столичных школ выросло в 2,5 раза, - сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 подростков", - рассказала она, передает ТАСС.

Столичные власти готовят новые механизмы по предотвращению распространения заболевания в школах, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, поскольку считают "дистанционку" крайней мерой, - добавила Ракова.