Стало известно о пятерых погибших в ДТП в Баку

Утром в среду на автотрассе аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мярдакан столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате погибли, по предварительным данным, пятеро.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в аварии, по уточненным данным, пострадал 21 человек (11 мужчин и 10 женщин), еще пятеро погибли. При этом отмечается, что на данный момент точной информации о погибших нет, информация будет озвучена позднее.

По версии следствия, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в пассажирский автобус, который от удара перевернулся.