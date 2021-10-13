Главная » Новости
Азербайджан Иран

Стало известно о пятерых погибших в ДТП в Баку

Стало известно о пятерых погибших в ДТП в Баку

Утром в среду на автотрассе аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мярдакан столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате погибли, по предварительным данным, пятеро.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в аварии, по уточненным данным, пострадал 21 человек (11 мужчин и 10 женщин), еще пятеро погибли. При этом отмечается, что на данный момент точной информации о погибших нет, информация будет озвучена позднее.

По версии следствия, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в пассажирский автобус, который от удара перевернулся.

1055 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!