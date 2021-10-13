Иран и Газа стали темами беседы Камалы Харрис и Яира Лапида

В Вашингтоне провели встречу вице-президент США Камала Харрис и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, темой их беседы стали события в Иране и ситуация в секторе Газа, а также договор между арабскими государствами и Израилем, - сообщила пресс-служба американского вице-президента.

"Представители двух стран обсудили важность мира, безопасности и процветания для палестинцев и израильтян, в частности необходимость улучшения условий жизни и обеспечения спокойствия в Газе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также на повестку дня были вынесены другие важные вопросы, в числе которых – разработка Ираном ядерного оружия и противодействие его агрессии в регионе.

Харрис подтвердила поддержку США "Авраамовых соглашений" и одобрила прогресс в отношениях Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко, а также заявила о "непоколебимой приверженности" Вашингтона безопасности Израиля.

Также стороны обсудили вопросы миграции, борьбы с пандемией и изменение климата.