Фитнес-клубы просят найти альтернативу QR-кодам в регионах

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагает заменить в регионах РФ систему QR-кодов альтернативными ограничительными мерами, пишет ТАСС.

"По данным АОФИ, в октябре постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам, вступят в силу в 13 регионах России. В результате ограничений каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 млн до 200 млн рублей в зависимости от объема рынка", - считают в ассоциации.

Представители индустрии считают, что QR-коды можно заменить максимально возможной вакцинацией граждан, 80-100% вакцинация сотрудников фитнес-клубов, ограничения по загрузке и длительности программ, организация прививочных пунктов на территории клубов, а также скидки и бонусы для вакцинированных посетителей.

В пресс-службе АОФИ отметили, что введение QR-кодов "усугубляет и без того сложную ситуацию в фитнес-отрасли, которая пока не успела выйти на докризисные показатели и сформировать финансовую подушку безопасности". Нововведение может оставить фитнес-клубы без 80-90%.

В октябре QR-коды потребуются посетителям фитнес-клубов в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Самарской, Свердловской, Вологодской, Нижегородской областях, Пермском крае, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Чувашской Республике.